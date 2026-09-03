Руските учители са инструктирани да "доносничат" за нелоялни ученици

Руските преподаватели, водещи задължителните часове "Разговори за важни неща", са инструктирани да проследяват учениците, които показват "липса на разбиране или несъгласие с ценностните ориентации", избягват дискусии или задават провокативни въпроси.

Актуализирани насоки от Министерството на образованието на Руската федерация за учебната 2026/2027 година инструктират учителите да записват тези инциденти в специализирани формуляри след уроци, съобщават от The Moscow Times.

Учителите също така са длъжни да попълнят раздел за самооценка, където отговарят на "Имало ли е ситуации, в които учениците са демонстрирали липса на разбиране или несъгласие с ценностните ориентации? Как са били разрешени?", като същевременно проследяват пасивността на учениците.

Официалният документ гласи, че целта е да се предоставят на образователния персонал и училищните администратори данни за оценка на въздействието на уроците, коригиране на преподавателските практики и оценка на "формирането на ценностни ориентации" и "лични резултати".

Училищата са длъжни да измерват тези лични резултати два пъти годишно, в началото и в края на срока. Отделните институции могат да избират свой собствен график и инструменти, като училищните психолози, заместник-директорите за насоки и класните ръководители са натоварени със събирането и оценката на събраните данни.

В края на май Министерството на образованието публикува 3 анкети за ученици, студенти от педагогически университети и учители под 35 години. Тези анкети изследваха възгледите за гражданските, патриотичните и моралните стандарти, традиционните ценности, задължителните седмични часове и готовността за участие в патриотични дейности.

Учениците бяха помолени да оценят исторически личности като Ленин, Сталин и Брежнев по 4-степенна скала, както и да отговорят на въпроси относно използването на социалните медии и способността си да проверяват информация, включително съдържание от чуждестранни агенти.

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Служителите на университета бяха длъжни да представят попълнените си анкети чрез държавното приложение за месинджъри Max, докато училищните анкети бяха разпространявани директно от учителите.

Часовете "Разговори за важни неща" станаха задължителна част от училищната програма през септември 2023 г., като служителите представиха седмичните сесии като начин за изграждане на патриотизъм и любов към страната.

Уроците обхващат пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и редовно включват гост-лектори, включително бойци, бивши затворници и бойци от частни военни компании. Училищата също така въведоха задължителен курс по семейни изследвания, който насърчава учениците да имат големи семейства и набляга на жертвоготовността за нацията.

Преди това ранен руски военнослужещ, идентифициран като бившия картечар Александър Клаус, който се е сражавал във войната на Москва срещу Украйна, се обърна към ученици в Лицей № 11 в Красноярск по време на церемонията по откриването на училище на 1 септември.

Цитирайки покойния националистически политик Владимир Жириновски, той призова учениците да научат как се работи с автомат "Калашников", за да гарантират световното признание на руския език, направи жест, свързан с наемниците от групировката "Вагнер", и повтори военен лозунг.