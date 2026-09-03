Петрова отговори на Демерджиев: МВР иска да ме мачкат (ВИДЕО)

След изказването от страна на вътрешният министър на МВР Иван Демерджиев, че Гергана Петрова е била задържана преди време по разследване за убийство и е била заподозряна за поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живеела, самата Петрова излезе с позиция.

По думите на гражданската активистка МВР “се опитва да я смаже”. Петрова обеща да продължи своята борба като показва на хората безобразията в Община Струмяни.

“Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да де, ама няма да стане“, заяви Петрова във видео, разпространено в профила ѝ в социалната мрежа. Така тя отговори на обвиненията на вътрешния министър Иван Демерджиев, който съобщи, че тя е била задържана преди години за поръчителство на убийство.

“Ако щете, арестувайте ме втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път. Сложете ме в затвора, но аз ще продължа да защитавам хората тук, да снимам незаконната сеч в Пирин и да махна незаконното ВиК Благоевград от Община Струмяни, както съм обещала на всички хора тук“, каза Петрова, цитирана от БГНЕС.

В края на видеото активиската посочи своята кола, на задното стъкло на което има има два портрета.

“Това е моята кола. Левски ме пази и Яне ме пази. Разбрахте ли! И Господ!“, добави Петрова.