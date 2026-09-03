Четири дни музика и партита до изгрев изпращат лятото в Лозенец

Лозенец изпраща лятото с четири дни музика, плажни събития и партита до изгрев между Gypsy и Hacienda Beach.

Програмата започва в четвъртък с традиционната "Салата на Димитър Тодоранов" - ежегодна среща, която събира приятели и гости от различни сфери на обществения и културния живот.

След нея вечерта ще продължи с афтърпарти с Бат Вес.

Петък и събота - от плажа до изгрева

В петък програмата се мести на плажа.

От 15:00 ч. в Gypsy ще свири Dopamin, а вечерта от 23:30 ч. в Hacienda Beach започва първата от две поредни нощи с Joe Diem, NotADj и MR.K.

Съботата следва сходен ритъм.

От 15:00 ч. в Gypsy зад пулта ще бъде Braganza, а от 23:30 ч. Joe Diem, NotADj и MR.K отново ще поемат музиката в Hacienda Beach.

Така двата дни ще преминат от следобедни сетове на плажа към нощни партита край морето.

Ново Sunday BBQ Party в Gypsy

Финалът на четиридневната програма е в неделя с ново събитие за Gypsy.

От 15:00 ч. започва първото Sunday BBQ Party - с барбекю, напитки, дълги маси и музика от Бат Вес.

Идеята е музиката да продължи до падането на нощта, а събитието да се превърне в нова традиция за края на летния сезон.

"Искаме неделята да не бъде денят, в който всички бързат да си тръгнат. По-скоро да бъде още един ден край морето - с храна, музика и приятели", коментира собственикът на Hacienda Димитър Тодоранов.