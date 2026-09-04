Лена измисли как да изхарчи парите от делото срещу Слави Трифонов

Лена Бориславова спечели и на втора инстанция делото срещу "Седем-осми" АД на Слави Трифонов, което заведе заради "Песен за Лена", пусната в социалните мрежи и партийната тв на ИТН "7/8" в началото на 2023 г. На Бориславова се определя обезщетение в размер на 20 451.68 евро (40 000лв.). Отделно е законната лихва върху сумата от 28.02.2023 г. до окончателното плащане. Дружеството трябва да плати и 1200 евро на адвокатското дружество, което е представлявало Бориславова.

Бившият депутат от "Продължаваме Промяната - Демократична България" коментира събедната си победа срещу лидера на "Има такъв народ" с пост във Facebook.

"На втора инстанция осъдих Слави Трифонов заради простащината му, липсата на мъжество и слабостта да води политическите си битки чрез обиди и клевети.

Не знам колко и кои години му липсват, но с част от тези 40 000 лева, плюс лихвите и разноските, които ще му "пролипсват" съвсем скоро, ще направя фонд за правна защита на жени, атакувани по същия грозен начин от слаби мъже или жени или неуспели политици. С което искам да Ви споделя и за втория проект, по който работя през последната половин година.

С екип опитни адвокати стартираме правна практика за защита срещу клевети, обиди и злоупотреба с доброто име и репутацията. Защото който избира да води битките си не със силата на аргументите си, а чрез вербална агресия, вулгарност и разпространение на лъжи, трябва да носи отговорност за действията си", пише Бориславова и загатва за новости по темата съвсем скоро.

Към поста си тя прикачва скрийншот от публикация на Трифонов, в който той твърди, че "ако си позволиш да си груб и невъзпитан с една жена, значи си слаб мъж, глупак и ти липсват първите седем години."