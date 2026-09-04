Керязов: Заварих нередности при федерациите и недобре поддържани бази

Нередности при федерациите и недобре поддържани спортни бази. Това откри при стъпването си в длъжност спортният министър Енчо Керязов.

"Заварихме в Министерството на спорта хора, които имат желание да работят, но в същото време недобра комуникация между отделните дирекции, между отделните звена. Този етап го преминахме и мога да кажа, че този проблем сме го изчистили", каза спортният министър в предаването "България сутрин".

По думите му имало е голямо напрежение, трупано през годините в спортните федерации, но с правилния диалог тези неща ще бъдат изчистени във времето.. Напрежението е спаднало, но според Керязов има още какво да се желае. Той подчерта, че Министерството на младежта и спорта не е органът, който трябва да вземе решение в спора на отделните федерации.

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Керязов заяви, че лично е посетил всяка една национална спортна база в страната. При спортна база "Септември" са установени изключително много нередности. Той отбеляза, че дълго не е имало никакви приходи от отдаване под наем.

По думите му състоянието на тези спортни зали е "меко казано неподдържано".

Министърът съобщи, че зимният дворец по счетоводна справка е с над 800% увеличение на бюджета спрямо миналата година. Спрени са кешовите плащания, а всичко минава през касов апарат. Керязов отчете и значително увеличение на приходите. "Малко под 500 евро са за миналата година месец май приходите от Зимния дворец. В момента са над 6000 евро", заяви Керязов пред Bulgaria ON AIR.

"Искам още повече приходи да има в тези наши спортни национални съоръжения".

Керязов каза, че е водил разговори с общините и се е срещал с треньори. Той посочи, че през тази седмица е бил в Русе, а преди това е посетил Троян.

"Водил съм и разговори с общините. Работата е обща. Срещал съм се и с треньори. Тази седмица бях и в град Русе. Онзи ден бях в град Троян", коментира спортният министър.

Той подчерта, че освен изграждането на нови съоръжения е важно те да бъдат управлявани по начин, който да гарантира съществуването им.

Според него е от значение не само да се изграждат съоръжения, но и къде ще бъдат изградени, по какъв начин ще бъдат използвани и как ще бъдат управлявани.

Керязов подчерта, че е важно хората да знаят какво е състоянието на държавните спортни бази. Като пример той посочи Sport Palace Varna, където след три посещения на място най-големият проблем се е оказала хотелската част. Предстои да бъдат подменени матраците. Установен е и доста зле стопанисван басейн, който скоро ще бъде ремонтиран.

"В момента в Sport Palace Varna - след като направих три пъти посещение на място, най-големият проблем се оказа хотелската част. Матраците ще бъдат подменени. Установихме доста зле стопанисван басейн. Съвсем скоро ще започне ремонт на басейна", добави спортният министър.

Националните спортни бази са заложени като приоритет. Целта е да бъде върнат контролът върху тях и да бъдат направени удобни и привлекателни за спортистите.

Той коментира и видяното в Белмекен, като подчерта, че не иска националните спортни бази да се използват по начин, който смесва различни приоритети.

"Видяхме и в Белмекен неща, с които не съм съгласен. Не искам нашите спортни бази да бъдат използвани за лагери. Не може на обяд между двуразова тренировка да има деца, които се забавляват там, или семейства, които си правят барбекю. Смесват се приоритети", коментира Керязов.

При вдигането на тежести според Керязов проблемът е голям. Той уточни, че Министерството на младежта и спорта не раздава лицензи и посочи диалога като начин за решаване на проблемите.

"Федерациите се финансират по установен ред. Тези, които имат успехи, трябва да бъдат поощрявани. Особено тези, които имат високо спортно майсторство, медали на Олимпийските игри - те съответно получават съвсем различен вид точки, оценявани накрая за финансирането", посочи спортният министър.

Откакто е стъпил в длъжност, Керязов посочи, че са подкрепени над 1000 клуба за малко над 100 дни. Той добави, че бюджетът за младежка дейност е увеличен с над 1 млн. евро спрямо предходната година. "Над 1 млн. евро е повече бюджетът за младежка дейност от предходната година", заяви спортният министър Енчо Керязов.

Керязов подчерта, че децата и младежите са поставени в центъра на управлението и политиката. Министърът отчете, че са подкрепени близо 50 международни събития.

Той заяви, че България има възможност да организира събития на международно ниво. По думите му присъствието на деца в публиката им дава възможност да се докоснат до легендарни спортисти и да бъдат мотивирани да посещават спортните зали.