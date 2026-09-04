Румен Радев за случая "Лайпциг": Реагирахме адекватно, пълна подкрепа за Германия

Румен Радев категорично заяви, че България е реагирала адекватно по случая "Лайпциг" в Германия.

"Уверявам, че българското Министерство на външните работи отговори адекватно за инцидента с дрон в Лайпциг и ние категорично подкрепяме нашия съюзник Германия в отговор на хибридни атаки, това заяви премиерът по време на близц контрол от трибуната на Народното събрание.

Премиерът определи случая като "изключително тревожен", а Министерство на външните работи е било сред първите, които са реагирали адекватно на случая.

"Ние категорично подкрепяме нашия водещ съюзник, икономически и инвестиционен партньор Германия и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки", заяви Радев и допълни, че няма критики от европейски партньори.

Той коментира и защо в позицията ни не е посочена Русия като отговорна за атаката.

"При подобни случаи първоначално се изразяват политически позиции, а конкретните доказателства се предоставят впоследствие по линия на службите. Към момента българските институции не са получили такива данни", каза министър-председателят.

В същото време министър-председателят постави въпроса дали използването на произведени в Европа оръжия за удари дълбоко в руска територия.

"Дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина на руска територия - с оръжия, произведени в Европа, с използването им чрез информация от Европа и инструктори от Европа? Дали това също не е безразсъдно?", попита Радев.

Той призова този въпрос също да бъде оценяван внимателно, вместо рисковете от подобни действия да бъдат пренебрегвани.

България ще настоява новите приоритети в следващия бюджет на Европейския съюз, свързани с конкурентоспособността, сигурността и отбраната, да не бъдат финансирани за сметка на традиционните политики за сближаване и земеделие.

"Изпитанието, пред което сме изправени, е голямо и то е свързано с този бюджет. Нашите амбиции непрекъснато растат и са свързани с все повече и все по-важни цели, а в същото време бюджетът е ограничен като ресурси", посочи Радев.

Според него предстоят няколко трудни заседания на Европейския съвет, като целта е до Нова година държавите членки да постигнат съгласие за бюджета. Радев уточни, че не може да гарантира, че това ще се случи в този срок.

Като едно от най-сериозните предизвикателства за България премиерът посочи предвиждания голям европейски фонд за конкурентоспособност. По думите му при него няма предварително разпределение на средствата по държави или географски принцип, което създава риск най-развитите икономики и най-конкурентоспособните компании да привлекат значителна част от ресурса.

"Тук ние трябва да бъдем изключително активни. Трябва да работим с българския бизнес, за да може той да се включи в големите европейски вериги на стойността и в големите европейски индустриални проекти", каза Радев.

Премиерът обърна внимание и на друг чувствителен въпрос – търсенето на т.нар. нови собствени ресурси за попълване на европейския бюджет. Според него България трябва да подходи особено внимателно към предложенията, тъй като част от тях могат пряко да засегнат приходите в националния бюджет.

Сред обсъжданите варианти Радев посочи насочването на част от приходите от акцизите върху тютюневите изделия към бюджета на ЕС. „Знаете, че България е на челните места в Европа по тютюнопушене и това е сериозен приход за нашия бюджет. Част от тези акцизи, още не е ясно каква, да отиват в европейския бюджет. Това веднага ще се отрази на нашия национален бюджет", предупреди министър-председателят.

В блицконтрола ще участват министър-председателят Румен Радев и вицепремиерите Атанас Пеканов и Иво Христов.

След това е предвиден редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Росица Карамфилова и Иван Демерджиев.