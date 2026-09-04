Гечев: Ограничаването на дисбаланса в цените е дългосрочен процес

Депутатът от “Прогресивна България” Явор Гечев отново говори за цените и контрола на храните. Това, както и справедливото разпределение на средствата по веригата, както и реформите в земеделието остават основни приоритети на правителството.

Пред БНТ Гечев каза, че мерките за ограничаване на ценовите дисбаланси са дългосрочен процес, който трябва да продължи. Депутатът добави, че се подготвят нови наредби, които ще дадат повече правомощия на регулаторните органи, включително на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Гечев призна, че държавата все още не разполага с достатъчно надеждни и подробни данни за ценообразуването на храните по цялата верига – от производителя до големите търговски вериги. Според него изграждането на подобна база данни е необходимо, за да може да се определя реалната и справедлива стойност на продуктите.

Гечев даде пример с Франция и Германия - там съществуват специализирани структури, които анализират цените и разходите в земеделието и хранителния сектор. Според Гечев краткосрочните мерки вече дават резултат, но са необходими устойчиви решения.

Той отхвърли обвиненията, че държавата е фиксирана единствено върху големите търговски вериги, като посочи, че действията трябва да се основават на данни и установени пазарни аномалии.

По думите му КЗК вече е установила нарушения и е наложила санкции, а новите законодателни промени целят да засилят контрола и да направят резултатите от проверките по-прозрачни.