Уиткоф се страхува да посети Киев, с Кушнер отиват в Москва

Руската телеграфна агенция ТАСС съобщава, че американските пратеници и довереници на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят Москва на 5 и 6 септември.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че преговарящото дуо ще посети както Москва, така и Киев.

Днес обаче украинските медии съобщават за обрат. Според източници Уиткоф е “започнал да се страхува” и това е довело до обсъждането на алтернативни планове.

"Руснаците не искат те да идват тук, в Киев, а Уиткоф винаги се съобразява с руските нагласи. Там им казват, че е опасно", казва източникът, цитиран от Kyiv independet.

Президентът на Украйна на няколко пъти е подчертавал колко е важна визитата на преговарящите, но Уиткоф и Кушнер така и не стигат до Киев.

През последните дни Киев е подложен на непрестанни руски удари с реактивни дронове, като към 3 септември градът е бил атакуван в продължение на осем поредни дни.

Русия предприе поредната масирана атака с дронове срещу столицата сутринта на 4 септември, като повреди складове и предизвика пожар – само дни преди планираното посещение на пратениците.

По-рано САЩ бяха поискали от Украйна да не нанася удари по Москва – по време на посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия на 25 август. Остава неясно дали администрацията на Тръмп ще отправи подобно искане, ако нейните пратеници все пак стигнат до Киев.

Вашингтон не е коментирал плановете на Уиткоф и Кушнър да посетят Украйна.