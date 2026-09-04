Черноморието компенсира слабия старт, сезонът продължава до октомври

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов гостува в предаването “България сутрин” и заяви, че равносметката в края на туристическия сезон е, че родното Черноморие е успяло да компенсира по-слабия туристически поток от май-юни.

Драганов каза, че сезонът ще продължи дои 8 октомври.

“В момента Южното Черноморие е пълно, тъй като е непосредствено преди един голям празник, а до към 12 септември ще бъде натоварването, което е свързано със започването на учебната година. Ние свързваме нещата с учебната година. И ние няма как да наваксаме през май и юни, тъй като от 1 юни 740 000 ученици излизат във ваканция. Как да компенсираме толкова ученици плюс 1,5 млн. майки, татковци, баби и дядовци? От 1 юни нататък става дума за над 4,5 млн. души", каза още Драганов.

Бум на пътуванията през август

Той добави, че бумът на пътуванията е през август.

"Заради това сега, когато говорим с колегите от Европа, включително и с Турция, вече обсъждаме следващия сезон - 2027 година. "Върхът на сезона" ще бъде около 45 дни, защото тогава най-голямата част от европейското население е готова да пътува. Това са хората, които имат отпуск, през останалото време те работят. Италия и Франция излизат до 31 август, там са 30 дни. Ние се съобразяваме с този огромен поток. Когато гледате кадри на задръстени магистрали на юг, това е точно в началото на август", допълни Драганов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че май и юни са месеците за културен туризъм в цялата страна.

"Ако някой по Черноморието иска да има повече туристи, той не може да разчита на ученици, не може да разчита на хората, които работят, но може да разчита на това да се организират различни културни събития. Много добре се получи, че "Евровизия" беше позиционирана в Бургас. Тя ще може да даде тласък и да покаже дали хотелите и заведенията могат да работят през май, когато искаме да привличаме туристи. Имахме "Златният орфей", който се провеждаше по това време, и когато го имаше, това беше най-голямата рекламна кампания за пазарите тогава", подчерта Драганов.

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма поясни, че тогава България е посрещала около 700 000 туристи от Германия, Полша и Чехословакия, а с туристите от Русия броят им е достигал до 850 000.

Зала в Слънчев бряг

Според Драганов, ако искаме да се ориентираме към културни събития, каквото е провеждането на “Евровизия”, трябва да помислим за зали. Експертът даде съвет подобна зала да бъде изградена и в Слънчев бряг.

"Там има места, на които може да бъде изградена зала с такъв обем - 10 000 места, ако става въпрос за концерт, и 5 000, ако става въпрос за спортно събитие. Ние имаме 400 000 легла в Слънчев бряг", добави Драганов.

QR код за качеството на услугата

Изсветляване на сектора, национален QR код и Обсерватория на качеството на услугата са сред ключовите реформи на Министерството на туризма.

"Това е световна практика. В САЩ бензиностанциите Mobil дават звездите - там зареждате бензин и в областта, в която сте, може да кликнете чрез QR код и да кажете от кои хотели сте доволни. И така те им дават звезди. Тук в България използваме системата със звездите, която отпадна от Световната организация по туризма през 1998 година. Отпадна, защото много започнаха да си коват звезди на хотелите, колкото си решат. Качеството е нещо много фино и то се определя от клиента", категоричен бе той.

"Ние трябва да стимулираме един, който иска да бъде качествен - цялата енергия на обществото трябва да е върху тези, които искат да работят добре. А тези, които не искат да работят добре, за тях не трябва да отделяме никакви усилия. Сега хвърляме огромна енергия да обясняваме какво не трябва да се прави. Имаме толкова много българи, които завършиха образованието си в чужбина, работиха там и се върнаха обратно. Никога досега не съм виждал толкова много качествени хотели, колкото имаме в момента", коментира експертът.

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