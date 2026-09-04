Продуктовите такси падат, цената на пералня трябва да падне с около 20€

До 4 пъти намаляват продуктовите такси за домакински уреди, черна техника и автомобили. Законопроектът за управление на отпадъците беше приет на първо четене.

"Преди повече от две десетилетия ЕС препоръча на държавите да намерят начин, приемлив за бизнеса, да утилизират продуктите, които пускат на пазара. Това става естествено с плащане. Всяка държава сама решава какви такси и как да въведе. В България това е в приоритетите на МОСВ", каза председателят на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) инж. Димитър Белелиев в "България сутрин".

Как се изчисляват таксите в България

Определя се такса за различните видове уреди, която се изчислява на килограм, и се плаща за количеството, пуснато на пазара, обясни той.

"Плаща се на килограм. Ако е 50 кг, плащаш за 50 кг, ако е 2 кг - плащаш за 2 кг. Зависи какъв е уредът", допълни председателят на БАСЕЛ пред Bulgaria ON AIR.

По думите на инж. Белелиев в таксите няма нищо лошо, тъй като те трябва да ни стимулират.

"Първото - да не ги хвърляме и нашите деца да ги изядат след време през природата. Второ - това е огромен бизнес, който трябва да оставим в България. Идеята на тази такса е тя да стимулира бизнеса и нас, потребителите, да не унищожаваме тези продукти".

Вариантите за събиране и управление на отпадъците

Таксата, която се определя от държавата, е наказателна такса, подчерта инж. Белелиев, като допълни, че има три начина за събиране - да си платиш таксата на държавата, производителят или вносителят сам да организира събирането на материалите и колективни форми на събиране.

Председателят на БАСЕЛ уточни, че таксите са над 20 години, технологиите се променят.

"Вече имаме по-добро извличане на материали, по-ефективно. Тези наказателни такси би трябвало да се съобразят с реалностите на пазара. Последното служебно правителство и сегашното редовно се заеха с това, изчислиха и стигнаха до таксите, определени сега. В момента изравняваме цените с новите технологии", заяви инж. Белелиев.

Според него идеята на таксата е, бъркайки ни в джоба, да ни накара да се замислим, че това нещо струва пари.

"Хубаво е, че се намаляват тези такси. Например, за една пералня - около 20 евро би трябвало да бъде намаляването на цената. Тази такса има възможност някои бизнеси да не я плащат. След като правителството взе тази първа и важна стъпка - ще седнат и ще се намери вариант, който да се подобри", коментира инж. Белелиев.