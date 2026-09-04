BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 74

ДПС също се регистрира за президентските избори

Документите бяха занесени в ЦИК от Иска Михайлова

04.09.2026 | 13:32 ч. 7
ДПС Пресцентър, Facebook

ДПС Пресцентър, Facebook

Партия “Движение за права и свободи” се регистрира в ЦИК за президентските избори на 25 октомври, съобщиха от партията.

Партията внесе подписи на 7222 избиратели.

Документите за регистрация бяха предоставени на ЦИК от зам.-председателите на партията Искра Михайлова и Халил Летифов и депутатите Атидже Алиева-Вели, Тансер Бейти и Левент Апти.

От приемането на Конституцията на България през 1991-ва година, досега ДПС винаги се е регистрирала за участие в президентските избори, като признание и оценка за важността и значението на президентската институция.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ДПС ЦИК регистрация избори президент 25 октовмри
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem