ЦИК организира гласуването на президентския вот зад граница

Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 Районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври, като те започват работа от 5 септември.

Вече са ясни и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни. ЦИК прие списъка, предоставен от външното ни министерство с българските дипломатическите мисии зад граница, в които по закон се разкриват секции за вота.

Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство, като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са местата с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесъобразност и невъзможност да се организира гласуване.

ЦИК прие и списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз, те са на места извън дипломатическите ни мисии. При тях през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места - от тях 75 са във ФРГ, 56 са в Испания, по 22 има в Италия и Нидерландия, 18 са в Гърция, по има 13 в Белгия и Франция .

Определянето на всички места и на броя на избирателните секции във всяко място ще се извърши с последващо решение на Централната избирателна комисия и след изтичане на срока за подаване на заявления за гласуване извън страната, като данните се обобщят и има мотивирани предложения от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства и информацията на Министерството на външните работи.