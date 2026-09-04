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Йотова: Един народ е силен, когато пази историята и традициите си

Неделино събра над 100 читалища за юбилейния фестивал на двугласното пеене

04.09.2026 | 21:30 ч. Обновена: 04.09.2026 | 21:55 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Запазването на българските традиции и националната идентичност е част и от сигурността на страната. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на юбилейното 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в Неделино.

"Един народ е силен, когато познава историята си, предава традициите си, пази своята идентичност и учи децата си на нея", посочи Йотова.

Фестивалът събира изпълнители от над 100 читалища от всички фолклорни области на България.

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В международната програма участват и фолклорни състави от Турция, Испания, Северна Македония, Полша, Румъния, Молдова и Сърбия.

Събитието е посветено на характерния неделински двуглас - единствената за Родопите музикална фолклорна традиция за двугласно пеене.

Конкурсната програма продължава до 6 септември.

Изпълненията се оценяват от жури с председател проф. акад. Милчо Василев.

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