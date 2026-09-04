Иво Желев: Стратегията на Йотова е близка до перфектната

"Йотова опитва да разшири допълнително и без това голямото си влияние върху електората. Със сигурност кандидатирането на Кирил Вълчев за вицепрезидент е крачка в тази посока. Той говори на малко по-различна публика, на малко по-десни хора. В същото време, дейността му през последните години е свързана, от една страна с обективен анализ на политическите процеси, а от друга - с институционалната функция на директор на БТА - със срещи с българските общности в чужбина, така че той до голяма степен има необходимите характеристики и необходимите атрибути да се кандидатира за вицепрезидент".

Това каза за БНР социологът Иво Желев, според когото включването на Лили Иванова в Инициативния комитет на Йотова е стъпка с "дори по-голямо символно значение от кандидатирането на Вълчев".

"С това при всички случаи се протяга ръка на по-възрастните, на по-консервативните кръгове. Така че мисля, че дотук стратегията на Йотова е близка до перфектната".

"Трябва да стане някакво наистина голямо чудо, за да се случи нещо, поради което Йотова да не спечели президентския мандат", коментира Вълчев.

"Смятам, че предстоящите президентски избори за опозицията ще бъдат така по-скоро опит за консолидиране и преброяване, едно по-мащабно социологическо проучване, бих го нарекъл, отколкото реален опит да се спечели президентската институция".

Желев очаква лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов да се кандидатира за президент. Евентуална номинация на Петър Волгин също е "логичен и нелош ход", коментира той пред "Хоризонт за вас".

ПП и ДБ през последните месеци са полемизирали в голяма степен кандидатурата на Гюров, твърди експертът.

"Не очаквам някакъв драстичен ръст на гласовете там. Всъщност за ръст на гласовете не може да се говори, защото тези 409 000, които те спечелиха на парламентарните избори, са според мен недостижими в момента".

"При ГЕРБ пък ситуацията е съвсем драматична".

Електоратът на ПБ тепърва ще бъде изследван и "не можем да кажем в каква степен посланието на лидера им би довело до консолидиран вот".

"Изобщо не мога да кажа каква част от тези избиратели ще гласуват за Йотова, но смятам, че тя свети със своя собствена светлина и до голяма степен дори надгражда образа на Радев като държавник".

"През годините не се появи този тип баща на нацията, който да успокои, да утеши хората и да им вдъхне някаква надежда, докато, според мен, Йотова се опитва и прави доста успешно точно това. Така че Йотова изобщо не разчита само на гласовете на Прогресивна България".

"Според мен гласовете за Йотова ще бъдат доста повече, отколкото гласовете на ГЕРБ и ПП-ДБ взети заедно.

"Не виждам резерви за опозиционен кандидат в посока на това да направи някакъв пробив, някаква изненада".

Очаквам още на първия тур резултат на Йотова около петдесетте процента, даже по-скоро мисля, че ще го надхвърли.

Според Желев на президентските избори ще отидат около 2,5 милиона гласоподаватели.

"Аз лично очаквам по-висока активност на първия, отколкото на вторият тур".

Тенденцията всички кандидати да се явяват чрез Инициативни комитети, според Желев се дължи на това, че "партиите у нас са недолюбвани, политиците – също".