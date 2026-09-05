Миланов: Гюров и Кандев не плашат „Прогресивна България

Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев не е заплаха за избирателите на „Прогресивна България”. Към момента имаме много малко обявени кандидати и да правим мащабни изводи е много смело. Това каза ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" по NOVA NEWS.

„Румен Радев и Илияна Йотова работиха много успешно, но първият въпрос е направиха ли нещо грешно. Те се справиха успешно и сега Йотова ще има свой стил, който тя показа, и до момента той е различен от този на Радев. От президента се изисква да е обединител. Тя показа, че има такива качества”, каза той.

„Олигархичният модел не може да бъде демонтиран лесно. Изключително важна е и икономическата власт, а в момента тя все още има своята мощ. Много фирми, които помагаха на този модел, все още функционират. Това е въпрос на работа в тази посока в рамките на няколко години. Това е процес, който се е изграждал в продължение на 15-20 години”, смята ген. Миланов. В мерките си срещу този модел, от управляващите подготвят публичен регистър на компрометирани изпълнители.

Депутатът коментира и предстоящата съдебна реформа. „Ще си проличи кой и какво отношение има към нея. Тепърва трябва да се разгледат кандидатурите и тогава ще търсим подкрепа. Пистата е отворена за всички, които искат тази промяна, защото тя е наложителна”, каза той.

По отношение на правото на ДАНС да унищожава документи, той заяви, че ако службата го е създала и той не изпълнява своята функция, те са в правото си да го направят.

За случая със заглушителя в кв. „Драгалевци”, той коментира, че има пропуск в организацията. „Има недостатъчна координация между отделните служби и оперативност”. Депутатът смята, че вътрешният министър Иван Демерджиев върши работата си с желание и воля.