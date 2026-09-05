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Двама загинали при тежка катастрофа по пътя Ямбол – Сливен

Движението е спряно, а един от автомобилите се е запалил

05.09.2026 | 21:01 ч. Обновена: 05.09.2026 | 21:02 ч. 11
Снимка: БТВ

Снимка: БТВ

Двама души са загинали при тежка катастрофа по пътя Ямбол – Сливен. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 след 19:00 часа.

По информация на полицията в Ямбол са се ударили два леки автомобила. При сблъсъка единият от автомобилите се е запалил. Двамата загинали са починали на място.

На мястото са изпратени екипи на пожарната и „Пътна полиция“.

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За катастрофата бе съобщено и във Фейсбук "Катастрофи", като очевидка споделя, че четирима души са пътували в едната кола, а двама в другия автомобил. 
Заради извършването на процесуално-следствени действия движението в участъка е временно преустановено.

Превозните средства се пренасочват по обходен маршрут: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно.

Причините за тежкия инцидент се изясняват.

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Тагове:

двама загинаха катастрофа пътя Ямбол - Сливен
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