Двама загинали при тежка катастрофа по пътя Ямбол – Сливен

Двама души са загинали при тежка катастрофа по пътя Ямбол – Сливен. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 след 19:00 часа.

По информация на полицията в Ямбол са се ударили два леки автомобила. При сблъсъка единият от автомобилите се е запалил. Двамата загинали са починали на място.

На мястото са изпратени екипи на пожарната и „Пътна полиция“.

За катастрофата бе съобщено и във Фейсбук "Катастрофи", като очевидка споделя, че четирима души са пътували в едната кола, а двама в другия автомобил.

Заради извършването на процесуално-следствени действия движението в участъка е временно преустановено.

Превозните средства се пренасочват по обходен маршрут: Ямбол – Кабиле – Дражево – път II-53 и обратно.

Причините за тежкия инцидент се изясняват.