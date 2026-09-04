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Дамянова за избора на Йотова за вице: Кирил Вълчев може един ден да бъде президент

Според експерта изборът е по-близо до профила на Илияна Йотова, отколкото до този на Румен Радев

04.09.2026 | 11:07 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Защо президентът Илияна Йотова избра Кирил Вълчев за вицепрезидент? 

"Кирил Вълчев е човек с много широк опит. Аз не би го нарекла точно журналист, защото той познава целият механизъм на действията на институции. Добре се справя в БТА. В общи линии не звучи лошо този избор, на фона на моето очакване, което имах, че ще има човек с пагони. Това е повече в профила на Йотова, отколкото в профила на Радев", заяви експертът по комуникации Диана Дамянова пред "Фокус".

"Забелязвам една тенденция, която, ще видим сега какво ще направи ГЕРБ, но ако и ГЕРБ го направи, съвсем ще се потвърди и то е, че всеки го е срам от партиите и подкрепата на партиите е нещо по-нежелано и затова те остават на втори план. Нещо, което е добра оценка на тези хора, които се явяват на фона на това, че партийните лидери в страната са несимпатични, дискредитирани, виновни, компрометирани и така нататък", коментира още гостът. 

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"Вицепрезидентите представляват "джувка". И тази "джувка" може един ден да бъде президент. В това нещо в Америка, например, която има вече добра традиция на избор на президенти и вицепрезиденти, публиката много внимателно се вглежда в ролята на вицепрезидента, защото той е потенциален премиер – той може да се занимава с някакви сравнително вторични неща, по време на своето президентство, но в един момент може да се окаже първият човек в държавата, така че има тежест", добави още Диана Дамянова. Според нея Кирил Вълчев отговаря на нормалните изисквания за поемането на такава тежест.

"При двойката Гюров-Кандев, двойката съученици – ако оставиш човек сам да говори, може много лесно да бъде разгадан. Когато Георги Кандев напускаше своя пост на главен секретар, който между другото, е един изключително важен път, по-важен от този да бъдеш кандидат за президент в кампания, при която шансовете са, както казва под 10%. Та тогава слушах едно негово изявление, как той иска да служи на баща си, който уважава и който го е научил на много неща, и тогава видях истинското лице на този човек и имам известен скептицизъм по отношение на това, този човек да се окаже един ден президент на тази държава", каза още Дамянова. 

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Тагове:

Диана Дамянова Йотова Кирил Вълчев тази джуфка президент
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