Вучич ще напусне президентския пост, за да се кандидатира за премиер

Управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) днес официално предложи президента Александър Вучич да стане премиер, ако партията спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори, възприемани като важен тест за популистите след повече от година улични протести, предаде Асошиейтед прес.

Все още предстои Вучич да разпусне парламента и да свика избори, които се очаква да се състоят на 25 октомври.

Гласуването се очаква да се състои близо две години след срутването на козирката на жп гарата в северния град Нови Сад, което отне живота на 16 души и предизвика масови протести, оглавявани предимно от млади хора. Демонстрантите обвиниха правителството в корупция и некомпетентност, довели до трагедията, и поискаха предсрочни избори.

Голям брой антиправителствени демонстранти се включиха в шествие днес в югоизточния град Ниш, където ръководството на СПП проведе своето заседание. Полицията обгради сградата на Националния театър, за да попречи да демонстрантите да стигнат до мястото на заседанието.

Вучич каза пред партийните представители, че ще свика изборите в близките дни и че след това ще подаде оставка като президент, за да може официално да се включи в кампанията. Президентските избори ще се състоят по-късно, посочи още той.

Вучич многократно е обвинявал протестиращите студенти и преподаватели в опит "да разрушат държавата". На днешното заседание на СПП той отново повтори тезата си, че протестите са организирани от неуточнени чуждестранни сили, посочва АП. "Злото не идва отвътре, то идва отвън", заяви държавният глава.

СПП ще се изправи срещу подкрепена от протестиращите студенти листа, която се очаква да включва университетски преподаватели и експерти, чиито имена все още не са оповестени. В надпреварата също ще се включат десни и лявоцентристки опозиционни партии, както и няколко по-малки формации.

Сърбия официално се стреми към членство в Европейския съюз, но усилията й са блокирани под управлението на Вучич заради отстъпление от демократичните стандарти, включително изборни нередности при предишни гласувания, отбелязва още агенцията.

Вучич отказа да се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия заради инвазията й в Украйна, а също така поддържа близки отношения с Китай.

Той е президент на Сърбия от 2017 г., като преди това, в периода 2014-2017 г., беше министър-председател на страната.