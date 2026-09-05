Демерджиев с подробности за трагедията в Исперих, Стоян Колев и дрогата край Бургас

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира три от водещите случаи от последните дни - трагедията с двете убити момичета в Исперих, задържането на издирвания Стоян Колев в Испания и рекордното количество наркотици, заловено край Бургас.

Пред журналисти в Момчилград вътрешният министър съобщи нови подробности и за трите случая.

Бащата на убитите момичета в Исперих е страдал от депресивно разстройство

По думите на Демерджиев бащата на двете момичета, открити мъртви в Исперих, е страдал от депресивно разстройство.

"За жалост проблемът не е бил идентифициран по-рано и се е стигнало до този инцидент", коментира министърът.

Окръжната прокуратура в Разград разследва смъртта на двете сестри и техния баща.

По събраните до момента данни става въпрос за двойно убийство, последвано от самоубийство. Разследването към момента не сочи участие на друго лице.

Двете момичета са на 10 и 17 години. Те бяха открити мъртви в къща в Исперих, а баща им беше намерен обесен в постройка в същия имот.

Във връзка с информацията, че майката е подавала сигнали за домашно насилие, Демерджиев беше попитан дали полицията е трябвало да уведоми и останалите компетентни институции.

По думите му МВР има установен механизъм за взаимодействие със социалните служби, а домашното насилие е било поставено като фокус още през 2022 г.

"Разбира се, ще проверим дали тук е спазен алгоритъмът, който зададохме", заяви министърът.

Той подчерта, че механизмът за координация между институциите е уреден, но трябва да бъде проверено дали в конкретния случай е бил спазен.

Стоян Колев е задържан във Валенсия

Демерджиев потвърди и че обявеният за издирване инфлуенсър Стоян Колев е задържан в Испания.

По думите му арестът е извършен във Валенсия.

"Щяхме да го заловим още в Румъния, нямаше Европейска заповед за арест. В момента, в който излезе, се организирахме, намерихме местоположението му и го задържахме", заяви министърът.

Той не уточни кога Колев ще бъде върнат в България, но посочи, че има процедура, която ще бъде изпълнена възможно най-бързо.

Демерджиев коментира и дали свободното преминаване през границите в Шенген затруднява издирването на подобни лица.

Според него безпрепятственото преминаване на границите може да улесни бягството, но сътрудничеството между службите в Шенгенското пространство е на много добро ниво.

"Няма как едно такова пътуване да продължи дълго, сами се убедихте", заяви той.

39-годишният Стоян Колев беше арестуван на АМ "Тракия" за шофиране след употреба на наркотици и пътно хулиганство.

Впоследствие съдът в Пазарджик му наложи мярка "домашен арест", която той наруши и напусна страната. Докато беше издирван, Колев публикуваше кадри от бягството си в социалните мрежи.

Рекордно количество наркотици край Бургас

Вътрешният министър коментира и акцията край Бургас, при която "Гранична полиция" залови стотици килограми кокаин и марихуана.

Демерджиев определи случая като пример за все по-доброто взаимодействие между службите.

"Тази реализация е на "Гранична полиция". Те имат оперативни служби, които се активираха изключително много. Помагат си с Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", с Главна дирекция "Национална полиция". Така че взаимодействието става все по-добро", заяви той.

По думите му се очакват още по-сериозни резултати от съвместната работа.

Ден по-рано Демерджиев съобщи, че при акцията са открити 238 пакета марихуана и над 110 пакета с бяло прахообразно вещество, реагирало на кокаин. Той определи заловеното количество като рекорд за "Гранична полиция".

Министърът отказа да разкрие подробности за крайната дестинация на наркотиците, като заяви, че службите разполагат с повече информация, която не може да бъде оповестена на този етап.

Той обаче посочи, че според наблюденията върху наркотрафика марихуаната обичайно се насочва към Турция, докато оттам към българската граница постъпват други видове наркотици.

"Ако следим цената, а ние следим цената на наркотичните вещества, да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница", каза Демерджиев.

По думите му увеличаващите се количества заловени наркотици показват резултатите от засилената работа на службите.

Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев също определи операцията като "мощен удар" срещу наркоразпространението и заяви, че подобни действия са начин за връщане на общественото доверие.