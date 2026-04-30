Румен Миланов удари първия звънец, "Възраждане" бойкотираха химна на ЕС

Най-възрастният присъстващ народен представител Румен Миланов от "Прогресивна България" откри първото заседание на новоизбраното 52-ро Народно събрание.

Преди това в залата се регистрираха 239 обявени за избрани народни представители и беше установено наличието на кворум за начало на заседанието.

В пленарната зала присъстват президентът Илияна Йотова, служебният министър-председател Андрей Гюров, патриархът на Българската православна църква Даниил, министри от служебния кабинет, представители на съдебната власт, на официалните вероизповедания в България и на дипломатическия корпус.

Лидерът на "Прогресивна България" и президент от 2017 до 2026 г. Румен Радев беше посрещнат в залата с ръкопляскания и ставане на крака от депутатите от неговата политическа сила.

Имам огромната чест да открия първото заседание на 52-ото НС, по традиция тази отговорност се пада на най-възрастният народен представител - приема се, че той носи най-много опит и мъдрост. Приемам тази задача с отговорност. Помня заветите на старейшините преди мен. Факт е, че всички вие сте по-млади от мен, и това ме изпълва с надежда за по-добра политика, за повече разум и енергия в тази зала, каза Миланов.

Над 3.4 млн. българи гласуваха, този път ни подредиха по-различно - изпратиха ни тук с ясно послание, дадоха своето доверие, и очакват от нас резултати. Значителна част от тази надежда беше дадена на новата политическа сила "Прогресивна България", която поема управлението на страната. Това доверие е голямо изпитание и още по-голяма отговорност. Този парламент започва работа след труден период, хората са уморени от празни обещания. Посланието им е ясно - искат дела, ред, стабилност и ясни решения. Отговорността днес е лична и всеки от нас я носи със своите действия. И именно с личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство, почтеност и родолюбие. Време е да възстановим доверието на гражданите в Народното събрание, от нас зависи да го спечелим отново с последователна работа и уважение към хората, допълни Миланов.

Законът трябва да стои над всички, само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат. Живеем в несигурно време на напрежение и разделение. Нашият избор трябва да е ясен - да пазим реда и да действаме разумно. Бъдещето принадлежи на младите - те ще градят България утре, и е наш дълг да им оставим държава с ред, правила и перспектива. Затова пред нас стоят две ясни задачи - да върнем силата на закона и да съхраним мира, нямаме право на грешки. Без значение от партийните различия, ние трябва да работим заедно за бъдещето на децата ни, с уважение към труда на нашите родители, и в името на българския народ. Българските граждани ни избраха и ни дадоха доверие, разчитат на нашите съвест, воля и решения.

България да пребъде!, завърши Миланов.

Народните представители от 52-рото Народно събрание положиха клетва.

Те се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа.

След това депутатите подписаха клетвените листове.

В пленарната зала прозвуча химнът на Република България и химнът на Европейския съюз.

Депутатите от "Възраждане" седнаха на местата си, докато в залата звучеше химнът на Европейския съюз.