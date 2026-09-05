Васил Божков е в болница заради изследвания и бактерия

Бизнесменът Васил Божков е бил приет в болница "Софиямед" заради изследвания и бактерия. Според информация на "24 часа" той се чувства добре,

като причината за болничния му престой не е инфаркт, както медии съобщиха по-рано.

Според запознати в последните дни Божков не се чувствал добре и по тази причина е влязъл в болница, за да си направи изследвания.

Още след завръщането на бизнесмена от Дубай, където бе в продължение на няколко години, имаше спекулации, че здравословното му състояние се е

влошило.

На 19 юни стана ясно, че Божков, който е бивш соственик на футболен клуб "Левски", е поискал от новото ръководство на клуба да му плати 5 млн. евро.

Ден по-късно Божков обяви, че не той, а адвокатите, които водят делата му в САЩ срещу санкциите по "Магнитски", искат 5 млн. евро от "Левски". Но

заговори, че заради реакцията на феновете той би си поискал цялата сума - около 10 млн. евро. А ако онези 5 млн. евро не били платени в 14-дневен срок,

"Левски" ще получи санкция да не участва в евротурнирите.

Санкциите по закона "Магнитски" срещу Васил Божков бяха обявени на 2 юни 2021 г. В същия ден бяха обявени санкции и на Делян Пеевски, Александър Манолев, Петър Харалампиев, Красимир Томов и Илко Димитров заради "корупционни действия, подкопаващи върховенството на правото и доверието на българското общество в техните демократични правителствени институции и обществени процеси", включително за употреба на политическото им влияние и служебна власт за облагодетелстване. Манолев обаче не е в този черен списък, въпреки че едновременното оповестяване на санкциите остави такова впечатление.