Радев: Когато са единни, българите могат сами да коват съдбата си

Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си. Това заяви министър-председателят Румен Радев по повод на 141 години от Съединението в страницата си във Фейсбук.

На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството, заяви премиерът. През историческата 1885 г. България непоколебимо отхвърли Берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни, подчертава Румен Радев.

Кулминацията на тържествата за годишнината от Съединението е в Пловдив. Отбелязването на празника започва в 10:00 часа в катедралния храм „Света Богородица“ с тържествен молебен, отслужен от Пловдивския митрополит Николай. Тържествената заря проверка ще започне в 20:30 часа на площад „Съединение". В София Денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част. Празничният 6 септември ще бъде отбелязан с военни ритуали и във Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Хасково, Ямбол, Сливен, Варна, Бургас, Горна Оряховица, Асеновград, Радомир и други населени места.