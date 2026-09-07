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55-годишен българин почина на плаж край Солун

Българският гражданин е загубил съзнание и е припаднал, след като е излязъл от морето

07.09.2026 | 11:30 ч. 0
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

55-годишен българин е починал на плаж край Солун, съобщи Гръцката брегова охрана.

Инцидентът е станал в следобедните часове в събота на плажа "Потамос" в Епаноми, близо до Солун. Българският гражданин е загубил съзнание и е припаднал, след като е излязъл от морето.

На място му е оказана първа помощ от екип на Спешна помощ, след което е транспортиран до болница в Солун. Там лекарите са констатирали смъртта му.

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Предварителното разследване по случая се води от Първи пристанищен отдел на Централната пристанищна администрация в Солун. Разпоредено е да бъде извършена аутопсия, която трябва да установи причината за смъртта.

Плажът "Потамос" в Епаноми е един от популярните плажове в района на Солун и е с дължина около 7 километра.

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