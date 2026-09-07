При съмнителни обстоятелства почина турски актьор, познат от "Езел" и "Избраният"

Турският актьор Серхат Мустафа Кълъч е починал на 51-годишна възраст. Той е бил открит мъртъв в дома си в квартал "Нуртепе" в истанбулския район Кягътхане, след като близките му не успели да се свържат с него в продължение на два дни.

Те отишли до жилището му и го открили неподвижен в хола, след което подали сигнал до полицията и Спешна помощ. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта му, съобщава турското издание Cumhuriyet, цитирано от 24 часа.

Турските медии определят смъртта като подозрителна

Обстоятелствата около кончината на актьора се разследват, а тялото му е изпратено за съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точната причина за смъртта.

При първоначалния оглед са забелязани синини около очите, както и по ръцете и краката му. Не са открити порезни рани, открити наранявания или очевидни следи от побой.

Според турски медии Кълъч е имал здравословни проблеми. Информацията за конкретните му заболявания обаче идва от негови близки и към момента няма официално потвърждение дали те имат връзка със смъртта му.

Познат е и на българската публика

Серхат Мустафа Кълъч е добре познат и на зрителите в България с ролите си в редица популярни турски сериали.

Сред тях са "Езел", "Слово", "Осман Основателя" и "Марашлъ", познат у нас като "Избраният". В "Езел" актьорът играе Селим Угурлу, в "Слово" влиза в ролята на Чолак, а в "Осман Основателя" се превъплъщава в Михаил Кьосес.

Една от най-разпознаваемите му роли в Турция е тази на Ергюн Плак в сериала Seksenler, където играе собственик на магазин за плочи и касети.

Кълъч е роден през 1975 г. в Анкара и има дългогодишна кариера в театъра, киното и телевизията. Участвал е в десетки продукции, сред които и филмът "Зимен сън" на режисьора Нури Билге Джейлан, който през 2014 г. печели "Златна палма" на кинофестивала в Кан.

Сред последните му професионални ангажименти е сериалът Teşkilat. Кълъч е трябвало да участва в седмия сезон, но заради здравословен проблем лекарите не са му позволили да изпълнява екшън сцени и той е отпаднал от проекта.

Възпоменателната церемония за актьора е насрочена за 7 септември в Истанбул, а погребението му ще бъде на 8 септември в родната му Анкара.