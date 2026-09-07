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Гори нерегламентирано сметище край "Филиповци", дим обхвана части от София (СНИМКИ)

Три екипа себорят с огнената стихия

07.09.2026 | 11:15 ч. Обновена: 07.09.2026 | 11:28 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар е избухнал в нерегламентирано сметище край жк "Филиповци" в София, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът е подаден около 3:00 часа през нощта. Към момента огънят е локализиран, а на място работят три екипа на пожарната.

За пожара съобщи и кметът на район "Люлин" Георги Тодоров, който предупреди за сериозно задимяване в района и в други части на столицата. По думите му на място има и полицейски екипи.

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Тодоров призова гражданите да ограничат излизанията навън и да държат прозорците и вратите на жилищата си плътно затворени. Той обърна внимание, че димът може да бъде особено опасен за деца и хора с хронични заболявания.

Районният кмет съобщи още, че е в контакт с областния управител на София за координация на действията, пише БТА.

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