ВМРО подкрепи Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент

Лидерът на ВМРО – Българско национално движение Красимир Каракачанов обяви днес, че ще подкрепи Илияна Йотова като кандидат за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент на Република България. Той коментира темата по време на възпоменателната панихида в памет на легендарните водачи на ВМРО Тодор Александров и Иван Михайлов, която се състоя край параклиса „Св. Илия“ над село Сугарево в Пирин планина.

От партията посочват, че подкрепата за кандидатпрезидентската двойка е продиктувана от необходимостта България да има „стабилна и отговорна президентска институция“, която да защитава българските национални интереси, както и правата и свободите на българите зад граница.

ВМРО-БНД заявява, че президентската институция трябва да бъде гарант за държавността, националния суверенитет, сигурността, демокрацията и достойнството на българските граждани.

„За нас интересите на българската нация и държава винаги са стояли над тясно партийните интереси“, посочват от ВМРО-БНД. От партията заявяват, че според тях кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев най-пълноценно би отстоявала интересите на българския народ в условията на международни конфликти, икономическа несигурност и кризи.

Тази година се навършват 102 години от гибелта на Тодор Александров и 36 години от кончината на Иван Михайлов. На възпоменанието бяха поднесени венци и цветя в памет на дейците на ВМРО, а в тяхна чест беше даден почетен залп. В събитието участваха представители на българи от Мизия, Тракия, Добруджа и Македония, както и походници от ежегодния поход „По стъпките на Тодор Александров“. Нови членове на ВМРО положиха клетва за вярност към организацията и към българската кауза.