Казали, че нямат нищо за деклариране, митничарите открили над 125 000 цигари

Над 125 000 къса контрабандни цигари са открити в багажа на пътници в автомобил на Митнически пункт "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

Случаят е от 3 септември около 21:20 ч., когато на пункта пристигнал миниван с чужда регистрация, пътуващ от Ирак през Турция и България към Обединеното кралство. В автомобила пътували баща и двамата му синове, които заявили пред митническите служители, че не пренасят нищо за деклариране.

При последвалата щателна проверка, извършена съвместно с "Гранична полиция", в багажното отделение били открити шест пластмасови куфара, кашон и черна полиетиленова чанта, пълни с цигари.

Общо са намерени 125 200 къса, или 6260 кутии, без български акцизен бандерол. Установено е, че цигарите са собственост на водача, на когото е съставен акт за административно нарушение.

Контрабандните тютюневи изделия са задържани. Иззет е и автомобилът, използван за превозването им.

През август митническите служители на "Капитан Андреево" са задържали близо 1,914 млн. къса цигари, или 95 700 кутии.

Това е със 100 000 къса, или 5000 кутии, повече спрямо същия месец на миналата година.

През август беше пресечен и друг голям опит за контрабанда на ГКПП "Лесово", където бяха задържани 1,14 млн. къса цигари на стойност над 200 000 евро. Те бяха укрити в алуминиеви изолационни панели, превозвани като част от пратка от Турция за Франция.