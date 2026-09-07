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Десет загинаха и над 60 са ранени при взрив на фойерверки в Мексико

Властите продължават да изясняват обстоятелствата около инцидента

07.09.2026 | 09:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Десет души са загинали, а повече от 60 са ранени при взрив на фойерверки, складирани в помещение към църква в Мексико, предаде AFP.

Трагедията е станала в град Санта Мария Канчесда в щата Мексико.

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Експлозията е избухнала в момент, когато пред храма са се били събрали хора за традиционен ритуал, включващ подпалване на фигура на бик, впрегнат в каруца и пълен с фойерверки.

След мощния взрив огънят се е разпространил към площада, а събралите се хора са започнали да бягат панически.

Ранените са над 60, а властите продължават да изясняват обстоятелствата около инцидента, пише БТА.

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