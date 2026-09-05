Божанов: Президентските избори не са предизвестени, предстои реално противопоставяне

На тези избори предстои истинска битка на идеи и реално противопоставяне за това в каква посока българите искат да видят развитието на страната



Президентските избори далеч не са предизвестени. Хората трябва да вземат стратегическо решение - Андрей Гюров е проевропейският кандидат който ще гарантира, че България няма да бяга по тъча и да саботира европейския консенсус, както прави правителството на Радев под безкритичния поглед на Йотова. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в “Седмицата на Дарик”.



“Андрей Гюров е този, който ще гарантира, че цялата власт няма да е на едно място. На тези избори предстои истинска битка на идеи и реално противопоставяне на това в каква посока българите искат да видят развитието на страната”, категоричен бе Божанов.

Политическият лидер подчерта, че Йотова няма да бъде коректив на правителството, тъй като до момента тя подминава всички безобразни действия и изказвания на Радев все едно нищо не се е случило, включително вчера. Според Божанов това изолира България от вземането на решения по отношение сигурността на Европа, а безкритичността на Йотова означава, че Радев еднолично би определял усещането на нашите партньори с кого и с какво си имат работа в България.