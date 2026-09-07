Паргов: Кирил Вълчев помага за достигането до по-широк спектър от хора

Кирил Вълчев отваря ветрилото на подкрепа и към други избиратели, освен левите. Той помага за достигането до по-широк спектър от хора. Това кой го е издигнал за генерален директор на БТА няма никакво значение. Това каза Калоян Паргов от БСП в ефира на NOVA News.

"Ако има публичен дебат между основните кандидати, най-важното, което трябва да бъдат попитани, е как виждат развитието на страната ни в условията на новия глобален ред. Това е много сложен въпрос, защото отговорът не е само на запад или само на изток. Важното е тази предизборна кампания да не започне да наподобява на битката в парламента между правителството и опозицията", обясни Паргов.

По думите му в момента има едно голямо неизвестно и то е какво ще направят ГЕРБ.

"Самият Бойко Борисов е свикнал да печели. Политиката изхабява и тя има срок на годност. След като печелиш постоянно и загубиш, въпросът е какво ще направиш - ще издигнеш кандидат или ще се примириш със ситуацията", смята той.

Той постави и хипотезата, че е възможно кандидатите на "Възраждане" да стигнат до балотаж.

"Доколкото подозирам техният кандидат ще се нарича Костадин Костадинов. Гюров и Кандев са носители на неолибералното, което доведе до ситуацията, в която се намира в момента и страната ни, и Европа", каза Паргов.

Паргов изрази и мнение относно победата на "Алтернатива за Германия" на изборите в страната.

"Идва краят на един глобален ред и идва ред държавите да отстояват националните си интереси. С тази победа се отваря една нова страница, защото в последните години икономиката на Германия изпадна много, а тя е важен двигател както за цяла Европа, така и за нашата страна", смята политикът.