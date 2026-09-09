Външният министър ще се срещне с молдовския си колега Михай Попшой

Министърът на външните работи на България Велислава Петрова ще проведе среща с вицепремиера и министър на външните работи на Република Молдова Михай Попшой, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

След срещата двамата министри ще дадат съвместна пресконференция, която е насрочена за 11:30 часа, информира Министерството на външните работи на Молдова. Програмата предвижда срещи на молдовския външен министър с президента на България Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Михаела Доцова, вицепремиера Иво Христов и председателя на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов.

Попшой ще разговаря и с председателя на парламентарната група за приятелство “България-Молдова“ Галин Дурев, посочват от молдовското външно министерство.

Разговорите ще бъдат съсредоточени върху отношенията между Молдова и България, укрепването на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес, както и върху подкрепата на България за напредъка на Република Молдова по европейския ѝ път.

В началото на юни Петрова проведе телефонен разговор с Михай Попшой, в който потвърди подкрепата на България за европейската интеграция на Молдова. Тогава тя заяви готовността на страната ни да споделя своя практически опит в процеса на присъединяване към Европейския съюз. / БТА