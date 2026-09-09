Парламентът затяга контрола върху опасните газове

Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в законодателството, свързани с контрола върху веществата, които увреждат озоновия слой, и флуорсъдържащите парникови газове. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и е включен в проектопрограмата на парламента за тази седмица.

Предлаганите изменения имат за цел да приведат българското законодателство в съответствие с европейските изисквания, заложени в Регламент (ЕС) 2024/590 относно веществата, нарушаващи озоновия слой, и Регламент (ЕС) 2024/573 за флуорсъдържащите парникови газове.

С промените ще бъдат определени компетентните контролни и сертифициращи органи, както и техните правомощия. Предвижда се и въвеждането на система от санкции при нарушения.

Законопроектът регламентира и сертифицирането на физически и юридически лица, които извършват монтаж, ремонт, поддръжка, възстановяване или извеждане от експлоатация на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и техни алтернативи.

Парламентарни комисии

В дневния ред на депутатите е включено и гласуване на промени в състава на постоянни парламентарни комисии, предложени от “Прогресивна България“.

Народното събрание ще разгледа също законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между България и Норвегия относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2021–2028 г.

Предвижда се и първо четене на промени в Закона за частната охранителна дейност. Те целят да улеснят наемането на охранители, като се предлага отпадане на изискването трудът им да бъде полаган единствено по основно трудово правоотношение. При приемане на промените ще бъде възможно охранителите да работят и по допълнително трудово правоотношение.

Парламентът ще гласува на второ четене изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Закона за защита на потребителите.

В програмата е включено и обсъждането на законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с протокола към нея, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.

Депутатите ще разгледат на първо четене и законопроект за промени в Гражданския процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет.

В програмата на Народното събрание е предвиден и редовен парламентарен контрол.