Джо Байдън проговори за рака: Лъчетерапията е дала очаквания резултат

46-ят президент на САЩ Джо Байдън заяви, че лъчетерапията за рака на простатата е “дала желания резултат“. Това се случва седмици след като синът му Хънтър призна, че болестта е метастазирала в костите и причинява на бившия президент “изтощителни“ болки.

“Дълбоко съм благодарен на лекарите, медицинските сестри и останалите здравни специалисти, които помогнаха за овладяването на рака ми и продължават да полагат толкова добри грижи за мен. Тяхното умение, всеотдайност и съпричастност означават изключително много“, написа Байдън в социалната мрежа X.

“Лъчетерапията от миналата есен подейства според очакванията и аз продължавам да се занимавам с нещата, които са важни за мен, като например завършването на мемоарите ми“, добави демократът.

83-годишният Байдън направи това изявление по повод Месеца за осведоменост относно рака на простатата, който се отбелязва през септември.

Това е първият му коментар относно собственото му здравословно състояние.

През май 2025 година, по-малко от четири месеца след напускането на Белия дом, офисът на Байдън обяви, че той е диагностициран с „агресивна“ форма на рак на простатата.

През септември миналата година Байдън претърпя операция заради рак на кожата, а през следващия месец започна лъчетерапия и хормонално лечение за рака на простатата.

През юни бишата първа дама Джил Байдън заяви пред NBC, че съпругът ѝ ще живее с рак до края на живота си.

"Мисля, че ако беше диагностициран само с рак на простатата, това е едно, защото той е лечим, но фактът, че е дал метастази в костите, променя напълно нещата. Затова смятам, че Джо ще живее с рак до края на живота си", каза още Джил.

Байдън беше най-възрастният президент на САЩ, а възрастта му предизвикваше безпокойство през по-голямата част от мандата му.

По-рано тази година бивши служители от администрацията на Байдън в Белия дом изразиха опасения, че бившият им ръководител проявява признаци на изтощение вследствие на лечението на рака.

В разговор с The Washington Post през февруари тези бивши служители, както и един избран представител на Демократическата партия, споделиха, че след оповестяването на здравословните си проблеми Байдън на моменти е изглеждал по-уморен по време на лични срещи.

Той и съветниците му в Белия дом бяха подложени на остри критики заради това, че според мнозина са крили мащаба на здравословните му проблеми.

През юли 2024 г. той бе принуден да се откаже от кандидатурата си за преизбиране след катастрофалния дебат с човека, който в крайна сметка го наследи на поста – Доналд Тръмп.

Байдън планира да публикува мемоарите си, "Обещай ми, Америка“ (Promise Me, America), след междинните избори през ноември.

През юни Джил Байдън също издаде книгата си "Поглед от Източното крило“ (View from the East Wing), в която пише за личното си опасение, че съпругът ѝ е получил инсулт по време на дебата с Тръмп през 2024 г.