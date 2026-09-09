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Дете беше нападнато и нахапано от четири кучета край Враца

То е прието за лечение с множество разкъсни рани по цялото тяло

09.09.2026 | 12:15 ч. 1
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Седемгодишно дете е пострадало след нападение от четири кучета в местността Мало Краище край Враца, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 8 септември около 13:50 часа в Районното управление на МВР – Враца.

Детето е прието за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ с множество разкъсни рани по цялото тяло, причинени от нахапванията.

След проведени издирвателни действия служители на полицията са установили, че кучетата са собственост на мъж от Враца. Животните са чипирани и имат паспорти. Собственикът е разпитан, предаде БНР.

По случая е образувано досъдебно производство.

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