Дете беше нападнато и нахапано от четири кучета край Враца

Седемгодишно дете е пострадало след нападение от четири кучета в местността Мало Краище край Враца, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 8 септември около 13:50 часа в Районното управление на МВР – Враца.

Детето е прието за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ с множество разкъсни рани по цялото тяло, причинени от нахапванията.

След проведени издирвателни действия служители на полицията са установили, че кучетата са собственост на мъж от Враца. Животните са чипирани и имат паспорти. Собственикът е разпитан, предаде БНР.

По случая е образувано досъдебно производство.