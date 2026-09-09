Ураганът “Лоуел” отнесе Хавай, остави хиляди без електричество (СНИМКИ/ВИДЕО)

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Ураганът "Лоуел“ е оказал "опустошително въздействие" върху Хавай, след като е преминал покрай островите на щата, причинявайки смъртта на поне един човек, повреждайки домове и оставяйки десетки хиляди без електричество, по думите на губернатора Джош Грийн.

"Видяхме огромни разрушения близо до брега“, заяви Грийн пред CNN и добави, че бурята вероятно е нанесла щети за "стотици милиони долари“.

Бездомник на остров Оаху загина, след като дърво падна върху палатката, в която живееше, съобщи губернаторът.

Екипи работят по възстановяването на електрозахранването в болниците, а над 300 военнослужещи от Националната гвардия са разгърнати из островите, заяви Грийн. Министерството на транспорта също оказва съдействие във връзка със свлачищата и пътищата, които са отнесени или повредени.

"Правим всичко възможно за възстановяване, но това беше изключително мощна буря“, заяви губернаторът пред CNN.

През нощта срещу вторник ураганът "Лоуел“ връхлетя най-западните острови на Хавайския архипелаг с пориви на вятъра със ураганна сила и гигантски вълни.

@nbcnews Damaging wind and heavy rain from Hurricane Lowell pelted Hawaii’s western islands, knocking out power and bringing the threat of flash floods and mudslides. ♬ original sound - nbcnews

Центърът на "Лоуел“ премина на по-малко от 50 мили от остров Ниихау (в окръг Кауаи) като буря от втора категория, превръщайки се в най-силния ураган, засегнал основните Хавайски острови след "Иники“ (от четвърта категория) през 1992 г. Това е третата буря, насочила се към Хаваите за малко повече от три седмици, на фона на засилената активност на сезона на ураганите в Тихия океан, породена от явлението Ел Ниньо.

Силният вятър и бурният прилив са нанесли щети на домове и други сгради в окръг Кауаи, заяви пред CNN Райън Уилсън, говорител на окръжната служба за управление при извънредни ситуации.

@alarabiya_eng Footage captures the moment a reporter is nearly swept away by a powerful wave while preparing to go live on Hurricane Lowell in Kaua’i as the storm batters Hawaii. ♬ original sound - Al Arabiya English

Има и пострадали хора вследствие на бурята, посочи Уилсън. Към момента липсва информация за тежестта или естеството на нараняванията, както и за мащаба на щетите по жилищните сгради.

Хиляди домакинства са без електричество

Пориви на вятъра със скорост над 128 км/ч оставиха без електричество близо 90% от домакинствата и търговските обекти в окръг Кауаи (който обхваща и едноименния остров), сочат данни на сайта PowerOutage.com. Във вторник сутринта от местното електроразпределително дружество съобщиха, че няма прогнозен час за възстановяване на захранването и прекъсванията може да продължат дълго време.

"В момента навсякъде из Кауаи има паднали електропроводи, повалени дървета и отломки, затова настоятелно призоваваме хората да си останат по домовете“, заяви Алън Клинтън, ръководител на звеното за управление на ситуацията в окръг Кауаи.

На остров Оаху също над 30 000 потребители останаха без ток заради силните ветрове, съпътстващи тропическата буря.

Мощната буря изтласка океанските води към сушата и създаде разрушителни вълни, които „повредиха голяма част от района непосредствено до бреговата линия“ на остров Кауай, заяви губернаторът Грийн в изявление в понеделник вечерта.

Издадени са препоръки за доброволна евакуация на 650 жилища по южното и западното крайбрежие на Кауай заради нахлуването на морски води (т.нар. щормов прилив), съобщиха за CNN във вторник сутринта Уилсън и Моли Пиърс – говорител на окръжната служба за управление при извънредни ситуации.

В град Капаа (на остров Кауай) десетки гости на хотел ISO бяха евакуирани в убежища в понеделник, според информация на KITV – партньорска медия на CNN.

Към сутринта във вторник повече от 300 души и десетки домашни любимци са били настанени в убежищата за извънредни ситуации на окръг Кауай, сочат данните на местните власти.