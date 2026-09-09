Ефремова: Приехме нов механизъм за определяне на минимална работна заплата

Министерски съвет одобри промени в Кодекса на труда за размера на минималната работна заплата, които бяха разработени през август. Това заяви министърът на труда и социална политика Наталия Ефремова след днешното заседание на правителството.

Ефремова обясни, че всяка година правителството ще предлага до 15 август нов размер на МРЗ. На всеки 3 години ще се прави анализ на нейната адекватност и дали отговаря за издръжката на живот.

"Този нов механизъм беше приет в сътрудничество с нашите социални партньори. Ще имаме истински механизъм, с който ще определяме минималната работна заплата”, каза още социалният министър.

Тя уточни, че социалните партньори ще участват в разработването на минималната работна заплата, което ще става на база на четири критерия.

Социалният министър подчерта, че стремежът е минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и едновременно да достигне до нивото на издръжка на живот.

"Националното законодателство до момента използва един единствен критерий, който не отчита социално-икономическите в цялост условия, които дават по-справедлива и по-предвидима минимална работна заплата, както за бизнеса, така и в крайна сметка и за държавата, когато прави държавния бюджет. Мога да ви кажа конкретното измерение на четирите критерия, които в своята съвкупност правят един композитен индикатор, който дава горната граница на преговорите между социалните партньори. Покупателната способност е първият критерий, който ще се изчислява чрез средногодишно изменение на индекса на цените в малката потребителска кошница, общото ниво на достигнатите работни заплати ще се изчислява чрез националните данни за годишно изменение на брутната медианна работна заплата, темповете на растеж на минималните работни заплати ще се изчисляват чрез националните данни за годишно изменение на средна брутна работна заплата, както и производителността на труда, това е единствения на практика икономически критерий, ще се изчислява с индикатора годишни изменение на брутната добавена стойност на един зает за период от 10 години назад във времето. По този начин считаме, че националното законодателство ще отговори напълно на изискванията и на европейското, тогава когато бъде приет новият механизъм за минимална работна заплата, уточни Ефремова.