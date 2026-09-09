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НАП ще следи кой търгува с криптоактиви

Криптокомпаниите ще предоставят на НАП данни за своите клиенти и извършените от тях сделки

09.09.2026 | 13:38 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Парламентът прие на второ четене законопроект за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), който осигурява на данъчните служители достъп до информация за ползвателите на криптоактиви.

Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше гласуван със 149 гласа "за“, без "против" и 10 гласа "въздържал се".

Текстовете въвеждат в националното законодателство изисквания на европейски директиви в областта на административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели. Законовите промени предвиждат данъчните служби в Европейския съюз и партньорските страни да имат възможност да обменят помежду си информация за лицата, които търгуват с криптоактиви за целите на данъчното облагане. За да отговорят на тези изисквания, компаниите за криптоактиви трябва да се регистрират и да предоставят информация в една държава членка. 

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Законопроектът предвижда доставчици на услуги за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, да имат задължението да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер.

Според измененията доставчиците на услуги за криптоактиви ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния и обмяна.

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