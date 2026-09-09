Разбиха параклис и откраднаха пари от кутия за дарения

Кражба на пари от кутия за дарения в параклиса "Св. Иван Рилски" в дупнишкото село Самораново се разследва от полицията.

Сигналът е подаден в Районното управление в Дупница, след което дежурна полицейска група е извършила оглед на място.

Установено е, че в параклиса е проникнато след разбиване на входната врата. Разбита е била и кутията за дарения, от която са откраднати пари.

По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.

Полицията продължава действията по установяване на извършителя, пише БТА.