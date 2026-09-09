Фредерик Нин е новият главен директор „Технологии и информационни системи“ в Yettel България.
Той има над 20 години опит в управлението на ИТ, дигитални и софтуерни трансформации в големи международни компании от телеком и ритейл сектора. Нин идва от Hrvatski Telekom, част от Deutsche Telekom Group, където е директор „IT & Digital“ и отговаря за ИТ трансформацията и дигиталните платформи на компанията.
„Фредерик идва със силна технологична експертиза в области, които са ключови за развитието на Yettel като технологична компания. Вярвам, че с богатия му международен опит в дигиталната и AI трансформация ще ускорим развитието си отвъд традиционната роля на телекома – като компания, която дава на клиентите повече от свързаност и предлага услуги и решения, превърнали се във важна част от ежедневието им“, коментира Богдан Узелац, главен изпълнителен директор на Yettel България.
По-рано в кариерата си Фредерик Нин е вицепрезидент „Инженеринг“ във VEON, където изгражда глобален екип от над 100 инженери и ръководи създаването и внедряването на облачна платформа за цялата група, използвана от 12 милиона активни мобилни потребители на няколко световни пазара.
Бил е също главен директор „Информационни технологии“ и член на изпълнителния комитет в представителството на DeAgostini Group във Франция, както и в La Redoute и Vertbaudet, част от Kering Group. На тези роли ръководи ИТ трансформации на групово ниво в редица международни пазари.
„Радвам се, че се присъединявам към Yettel България и ще имам възможност да допринеса за амбицията на компанията да бъде лидер в дигиталното клиентско изживяване. Основният ми фокус ще бъде да ускорим технологичното развитие и създаването на нови дигитални решения, да използваме по-пълноценно потенциала на данните и AI и да продължим да надграждаме мрежата, така че технологиите да създават реална стойност за нашите клиенти“, коментира Фредерик Нин, главен директор „Технологии и информационни системи“.
Той поема ролята от Спас Велинов, който се оттегля след повече от 20 години в телекома, последните шест от които като главен директор „Технологии“. Yettel България му благодари за значимия принос към технологичното развитие на компанията през всички тези години.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.