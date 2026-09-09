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Деца с тротинетки се сблъскаха в Дупница, 9-годишно пострада

Другият участник в инцидента е на 14 години

09.09.2026 | 13:08 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Деветгодишно дете пострада при сблъсък на две момчета, каращи тротинетки в Дупница, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал малко след 20:30 ч. на ул. "Каваклия“ в града.

Пострадалото 9-годишно момче е с 2 избити зъба, другият участник е на 14 години. 

Пострадалото дете е прегледано в дупнишко здравно заведение, а после е закарано от родител за допълнителни изследвания в столична болница. 

Двете тротинетки са иззети с протокол за доброволно предаване, на родителите са съставени актове.

Неофициално се коментира, че санкцията е 200 евро. По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор, предаде БНР.

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