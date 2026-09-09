Мерц: На косъм е предотвратено голямо нещастие в Лайпциг

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил подготвян в Русия дълго време и добави, че на косъм е била предотвратена голяма трагедия, предаде Ройтерс.

„Това нападение е било планирано в Русия от месеци и по-специално е било насочено срещу Германия, но е истински късмет, че бяха предотвратени големи материални щети и пострадали хора“, каза Мерц в изказване пред долната камара на германския парламент.

Германският канцлер повтори и подкрепата на правителството си за Украйна.

„Подкрепяме Украйна и ще продължим да я подкрепяме, тъй като така също защитаваме и свободата си“, каза Мерц.

Той обвини съпредседателката на АзГ Алис Вайдел за „направо гротескната подмяна на ролите на жертва и палач с проруската позиция на партията“. Вайдел призова Мерц да настоява за мирни преговори между Киев и Москва, като го обвини, че участва във „военна пропаганда срещу Русия“.

„Никой не е заплашвал Русия – нито НАТО, нито Европейския съюз, нито Германия. Единственото нещо, което наистина заплашва Русия и (президента Владимир) Путин е привлекателността на демокрацията. Ние ще продължим да защитаваме нашата свобода“, заяви германският канцлер.

Той каза това, след като крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели убедителна победа на местните избори в провинция Саксония-Анхалт в неделя с програма, която включва сближаване с Москва.

Русия отхвърля отговорността за случая с дрона на летището в Лайпциг, а външният министър Сергей Лавров заяви, че тези обвинения са „начало на истинска война“.

По време на изказването си пред парламента Мерц разкритикува АзГ, като нарече партията „деструктивна сила“. Той отбеляза, че АзГ не е постигнала целта си за абсолютно мнозинство в неделя и подчерта, че партията няма да успее да постигне това „никъде в Германия“ с политиката си.

„Алтернатива за Германия“ спечели изборите в Саксония-Анхалт с рекордните 43,8% от гласовете и с малко не успя да си осигури абсолютно мнозинство в местния парламент, припомня Ройтерс. Партията обаче получи голяма преднина пред Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц, подкрепата за който се срина с близо 20 процента до 17,2%.

По време на дебатите за бюджета днес в Бундестага – долната камара на германския парламент – Мерц и съпредседателката на АзГ Алис Вайдел за първи път се изправиха лице в лице след вота в неделя.

Вайдел, на която беше позволено да говори първа като лидер на опозицията, използва времето си, за да атакува остро федералното правителство, включително за миграционната му политика, подкрепата за Украйна и политиката за климата.

Мерц обвини АзГ, че е предала избирателите, отбелязвайки, че само часове след затварянето на избирателните секции ръководството на партията е настояло спечелилия в Саксония-Анхалт кандидат Улрих Зигмунд да потърси мнозинство за управление с други партии, въпреки че той многократно подчерта преди изборите, че ще управлява само ако АзГ получи абсолютно мнозинство.

Вайдел, от своя страна, заяви, че „избирателите в Саксония-Анхалт са дали пределно ясно да се разбере, на езика на демократичния суверен: с черно-червената коалиция е свършено“, визирайки партийните цветове на консерваторите и по-малкия им коалиционен партньор, Германската социалдемократическа партия (ГСДП).

Съпредседателката на АзГ разкритикува Мерц и за икономическите му действия, обвинявайки го във водене на безпрецедентна политика на задлъжняване.

„Водите Германия към национален банкрут за рекордно кратко време“, каза тя и добави, че проектобюджетът е „декларация за капитулация“

Миналата година германското правителство облекчи правилата за тегленето на нов дълг, за да може да повиши чувствително инвестициите в отбрана, инфраструктура и климатичната политика.

(БТА)