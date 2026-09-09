Планински спасители свалят тялото на загиналия парапланерист

19 планински спасители участват в мащабна операция за свалянето на тялото на китайския парапланерист, който загина вчера следобед. Акцията тече в момента в Централна Стара планина.

Инцидентът стана в изключително труднодостъпния район на Малък Джендем по време на световното първенство по парапланеризъм край Сопот, припомня БНТ.

Сигналът е подаден от други състезатели, които са забелязали отворения му запасен парашут във въздуха.

Въпреки че още вчера към скалистия терен над хижа “Соколна“ бяха изпратени военен хеликоптер от авиобаза Крумово и въздушна линейка под координацията на областния управител на Стара Загора, първият достигнал спасител само е констатирал смъртта на мъжа.

Заради суровия и много стръмен участък в масива Триглав, днешната акция по транспортирането пеша е изключително тежка, рискована и се очаква да отнеме часове.