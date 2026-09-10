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Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" и "Лесово"

На останалите гранични пунктове движението е нормално

10.09.2026 | 08:16 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Интензивен е трафикът на границата с Турция на ГКПП "Капитан Андреево" на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, както и на ГКПП "Лесово" – на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" по данни към 6:00 часа тази сутрин. 

Нормално е движението на всички гранични преходи с Румъния. От "Гранична полиция" напомнят, че от 10 юли  фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав, а от 21 юли заради ниското ниво на реката е спряна и фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич. 

През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" на границата с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и Сърбия. 

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