СОС ще решава за нов дълг до 367 млн. евро за градски транспорт и булеварди

Столичният общински съвет ще проведе своето 68-о заседание днес от 10:00 часа. В дневния ред са включени общо 62 точки и още четири допълнителни.

Една от най-важните точки е предложението Столична община да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 367 млн. евро. Средствата се предвижда да бъдат осигурени чрез заеми от Европейската инвестиционна банка и друга финансова или кредитна институция. Финансирането е предназначено за обновяване на подвижния състав на градския транспорт чрез закупуването на 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици от първостепенната улична мрежа на София.

Общинските съветници ще разгледат и предложението за приемане на новия План за защита при бедствия на Столична община. Документът включва планове за действие при земетресение, наводнение, ядрена или радиационна авария и промишлена авария.

Сред транспортните теми са и предложения за промени в маршрутите на автобусните линии №23, №24, №115 и №309, както и на линиите №70, №72, №182, №188 и №804. Предвижда се още ежегодно разкриване на ученически автобусни линии №У1 и №У2.

В дневния ред са включени и решения за финансиране на проекти по програмите „София спортува“ и „Спорт за високи постижения“, както и разпределяне на средства за ремонт и обновяване на общинска спортна инфраструктура.

На заседанието ще бъдат разгледани и редица предложения за промени в устройствените планове на различни райони на София, придобиване и предоставяне на общински имоти, процедури за приватизация и именуване и преименуване на улици.

Допълнително към дневния ред е внесено предложение за изграждане на детска градина за 12 групи в район „Младост“, финансиране на проекти по програмата „София – град на младите и активните“.