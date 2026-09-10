В края на лятото: Температурите ще достигнат 35 градуса днес

Минималните температури ще бъдат между 13 и 19 градуса. През целия ден ще преобладава слънчево време със слаб западен вятър.

Максималните температури ще достигнат 30-35 градуса, в района на София - около 31 градуса, а по Черноморието - до 34 градуса, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова.

По нашето крайбрежие ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 34 градуса. Температурата на морската вода ще варира от 24 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното.

Вълнението на морето по Северното черноморие ще бъде слабо с височина на вълните до един метър, а по Южното - умерено, с вълни до два метра.

Преди обед над планините ще бъде предимно слънчево. Следобед се очакват превалявания в масивите на Рила и Пирин.

Вятърът по високите части ще бъде слаб от северозапад. Максималните температури, на височина над 2500 метра, ще са между 14 и 16 градуса, а на 1500 метра - от 22 до 24 градуса.

В петък у нас ще се установи слънчево време.

През почивните дни обаче времето ще започне да се променя. Над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, като се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В неделя валежите ще обхванат и отделни райони в източната част на страната.

От НИМХ предупреждават за повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина, а в неделя – и в отделни североизточни райони. Температурите постепенно ще започнат да се понижават.