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Втори ден от визитата на премиерa Румен Радев в Париж

В делегация са вицепремиерът Атанас Пеканов и министър Иван Василев

10.09.2026 | 07:40 ч. 2
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Втори ден от визитата на премиерa Румен Радев в Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници и близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена.

Вчера българската компания за аерокосмическа техника „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“ подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. По-късно българският министър-председател беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция.

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По време на визитата си в Париж днес Радев ще проведе редица двустранни срещи. Във водената от него делегация са и вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

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