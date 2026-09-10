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Младежи нападнаха връстник в Пловдив, били го с юмруци, горили го със запалки

Случайни минувачи подали сигнал на тел. 112

10.09.2026 | 08:43 ч. 19
БГНЕС

БГНЕС

Група от над 10 младежи нападнали свои връстник на бул. “Руски”, близо до мол в Пловдив. Момчето било удряно с юмруци и горено със запалки.

Свидетели на нападението станали случайни минувачи и клиенти на мола. Подали сигнал на тел. 112, а на място пристигнала патрулка.

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Служителите на реда издирили нападателите за броени минути, като ги откарали в районното, съобщава БГНЕС. Викнали и родителите им.

По непотвърдена информация младежът, който бил основен бияч бил освободен, като баща му го прибрал от полицейското управление. Битото момче е откарано с линейка в болница.

Не е ясна причината за проявената агресия.

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