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Задържаха двама мъже, източили 265 литра дизелово гориво

Превозното средство е било паркирано в местността Белски стан

10.09.2026 | 19:37 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Двама мъже – на 47 години от село Шипот и на 37 години от село Гара Орешец, са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Белоградчик за кражба на дизелово гориво от товарен автомобил, съобщиха от МВР във Видин.

Превозното средство е било паркирано в местността Белски стан, а количеството на източеното гориво е 265 литра. 

Престъплението е извършено между 1:20 и 2:20 часа на 9 септември. След незабавни оперативно-издирвателни действия двамата са установени.

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