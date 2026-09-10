Задържаха двама мъже, източили 265 литра дизелово гориво

Двама мъже – на 47 години от село Шипот и на 37 години от село Гара Орешец, са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Белоградчик за кражба на дизелово гориво от товарен автомобил, съобщиха от МВР във Видин.

Превозното средство е било паркирано в местността Белски стан, а количеството на източеното гориво е 265 литра.

Престъплението е извършено между 1:20 и 2:20 часа на 9 септември. След незабавни оперативно-издирвателни действия двамата са установени.