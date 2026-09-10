4 зодиакални знака стават неудържими по време на ретроградния Уран

След години на трудности и борби, четири зодиакални знака ще започнат нова глава от живота си след средата на септември 2026 г. С началото на ретроградното движение на Уран, тези знаци навлизат в най-мощния си период на отмъщение досега.

Уран ще е ретрограден в Близнаци от 10 септември 2026 г. до 8 февруари 2027 г. Ретроградният период ще ни предизвика по много начини, но най-вече ще ни даде силата да продължим напред и да станем най-добрите версии на себе си. Уран в Близнаци ни учи да използваме гласа си, за да се изкажем. Ние поемаме контрол над разказа и създаваме свои собствени правила, които да следваме.

А колкото до тези 4 зодии, те ще станат толкова силни, независими и непредсказуеми, че никой вече няма да може да контролира посоката на живота им.

А ето и кои са въпросните астрологични знаци, които ще са най-облагодетелствани от ретрограден Уран в Близнаци:

Близнаци

Уран току-що влезе във вашия знак за първи път от над 80 години, Близнаци. Тъй като планетата на внезапната промяна става ретроградна, не е изненада, че животът ви се променя драстично. Ще станете неузнаваеми през тези пет месеца. Ще спрете да искате разрешение да се променяте, ще се преоткриете и ще изберете съвсем различна посока.

В миналото сте се движели на пръсти по границата между това, което сте, и това, което другите очакват да бъдете. Но от средата на септември започвате да приемате най-автентичното си аз. Това ще шокира околните, така че очаквайте да бъдете бомбардирани с въпроси и може би дори малко осъждане. Но не позволявайте това да ви спира. Вие сте способни на повече, отколкото някой е очаквал, и това става ясно точно сега.

Риби

Уран е ретрограден и носи големи промени в домашния ви живот, Риби. Стига сте позволявали да бъдете газени и използвани, дори от собственото си семейство. Стига сте приемали лошо отношение и стига сте носели раните на други хора.

Ще разчупите генерационни модели, които никога не е трябвало да ви следват в бъдещето ви. Ще спрете да носите семейни очаквания, емоционален багаж и отговорности, които не ви принадлежат. В миналото ви е било казвано, че спокойствието и сигурността, които искате, са невъзможни за намиране. През септември обаче вие доказвате, че всички те грешат.

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