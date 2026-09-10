Когато просто не ти се бачка: Пощальон зарязал 30 000 пратки по поляни

Пощенски служител от Мисури явно е решил, че доставянето на пощата е по-скоро препоръка, отколкото длъжностна характеристика.

54-годишният Армънд Пейдж е обвинен, че в продължение на близо две години изхвърлял хиляди писма и пратки по празни парцели, вместо да ги доставя до адресатите им.

На 8 септември прокуратурата на САЩ за Източния окръг на Мисури съобщи, че срещу него е повдигнато обвинение за забавяне или унищожаване на пощенски пратки от служител на пощенската служба.

Пейдж е официално обвинен на 2 септември, като според властите е успял да се "освободи" от най-малко 30 000 писма и пратки, докато работел в пощенския клон Maryville Gardens в южната част на Сейнт Луис.

Предполага се, че практиката започнала още през 2024 г. и продължила до 29 април 2026 г.

30 000 пратки по-късно...

Вместо да стигнат до пощенските кутии на получателите, пратките били откривани на различни празни терени.

Според съдебни документи, цитирани от People, голяма част от кореспонденцията била оставена на открито и в крайна сметка се оказала "унищожена от кал и повреди от вода" и изложена на атмосферните условия.

С други думи - някои писма вероятно са имали повече контакт с природата, отколкото със собствениците си.

Бившият пощальон пледира невинен при явяването си в съда на 8 септември.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи до пет години затвор, глоба до 250 000 долара или комбинация от двете.

Разследването се води от Службата на генералния инспектор към Пощенската служба на САЩ.

А пощата в Сейнт Луис и без това не е в най-добрата си форма

Случаят звучи още по-абсурдно на фона на факта, че пощенските услуги в района на Сейнт Луис и преди са били критикувани за забавени и изгубени пратки, съобщава KSDK.

Миналата година одит на генералния инспектор на Пощенската служба установи, че само за един ден в разпределителен център в Сейнт Луис са се натрупали рекордните 2,5 млн. забавени пратки.

През април членове на Камарата на представителите дори внесоха двупартиен законопроект, който да задължи Пощенската служба да подготви доклад за качеството на услугата в района.

На този фон обвинението срещу Пейдж определено не помага на имиджа на местната поща - особено когато става дума за 30 000 пратки, които така и не стигнали до хората, за които били предназначени.